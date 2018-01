Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REGIERUNGSBILDUNG - Linken-Chef Bernd Riexinger hat der SPD ein Angebot zum gemeinsamen Regieren unterbreitet, falls es doch nicht zu einer Neuauflage der großen Koalition kommen sollte. Riexinger sagte der Saarbrücker Zeitung: Wenn die SPD tatsächlich wieder glaubhaft sozialdemokratische Positionen vertrete, "dann stünde die Linke auch für eine Regierungsbeteiligung zur Verfügung, aber nur wenn die Inhalte stimmen." Die Tolerierung einer Minderheitsregierung der Union durch die Linke sei dagegen keine Option. Das halte er "für unvorstellbar", sagte Riexinger. Denn im Bundestag gebe es jetzt "eine klare rechte Mehrheit". (Saarbrücker Zeitung)

VDA - Der frühere Chef von Ford Deutschland, Bernhard Mattes, soll spätestens zum 1. April der neue Präsident des Verbands der deutschen Automobilwirtschaft (VDA) werden. Darauf haben sich nach Information der "Rheinischen Post führende Mitglieder des VDA-Vorstands geeinigt. Der Vertrag mit dem bisherigen Präsidenten Matthias Wissmann werde nicht verlängert. Wissmann werde am 30. Januar zum letzten Mal die Vorstandssitzung des VDA leiten und an demselben Abend zum letzten Mal den traditionellen Neujahrsempfang eröffnen, hieß es. Mattes solle möglichst zeitgleich mit einer neuen Bundesregierung im Amt sein. (Rheinische Post)

MINIJOBS - In seltener Einigkeit fordern Gewerkschaften und Ökonomen, das Konzept Minijob gründlich zu überdenken. Die Gewerkschaften bemängeln, dass Minijobs das Sozialsystem in Schieflage bringen und Fehlanreize setzen, nicht zuletzt für Frauen. Für viele werde der Minijob zur Falle. "Für circa fünf Millionen Menschen in Deutschland ist der Minijob die einzige Erwerbsquelle. Dabei geht es zum Beispiel um Arbeit auf Abruf, mit der heute viele Verkäuferinnen im Einzelhandel durch die Gegend und an ihren Rechten vorbei geschoben werden: Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder im Urlaub - Fehlanzeige", kritisiert Annelie Buntenbach, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), im Gespräch mit der Welt. (Welt S. 16)

BANK- UND VERSICHERUNGSVORSTÄNDE - Die Führungsgremien des Finanzsektors sind nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nach wie vor fest in Männerhand. Das geht aus dem "Managerinnen-Barometer" des DIW hervor, das die Frauenanteile in Vorständen und Aufsichtsräten großer Banken und Versicherungen in Deutschland von 2006 bis 2017 untersucht hat. Vor allem in Vorständen sei der Frauenanteil in den vergangenen Jahren kaum gestiegen. "Die Zehn-Prozent-Marke ist im Finanzsektor nach wie vor nicht geknackt - oder anders ausgedrückt: Männer nehmen nach wie vor über 90 Prozent der Vorstandsposten ein", heißt es in der Studie, die am Mittwoch vorgestellt wird und dem Handelsblatt in Teilen exklusiv vorab vorlag. (Handelsblatt S. 9)

BAUBRANCHE - Der Boom beim Neubau von Wohnungen in Deutschland geht zu Ende. Damit rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer neuen Prognose. Nach teilweise sehr hohen Wachstumsraten werden demnach die Ausgaben für den Wohnungsneubau 2019 nur noch um knapp ein Prozent zulegen, nach Abzug von Preissteigerungen. Der Eigenheimbau dürfte unter "erheblich gestiegenen Bodenpreisen leiden". (SZ S. 6 und 15)

TARGETSALDO - Die Ungleichgewichte im Zahlungssystem der europäischen Notenbanken namens Target steigen weiter, was einige Ökonomen beunruhigt. Ende Dezember sind die Forderungen der Bundesbank im Target-System auf den Rekord von 907 Milliarden Euro gestiegen, wie aus Bundesbank-Daten hervorgeht. (FAZ S. 15)

HAUSHALT - Die Finanzlage des Bundes ist noch besser als erwartet. Der Bundeshaushalt hat das Jahr 2017 mit einem Überschuss von 3,7 Milliarden Euro abgeschlossen. Hinzu kommen noch 6,7 Milliarden Euro aus der Asylrücklage, die in 2017 anders als ursprünglich geplant nicht benötigt wurden. (Handelsblatt S. 6)

MÜTTERRENTE - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die von der CSU geforderte Anhebung der Mütterrenten scharf kritisiert. "Die Erhöhung der Mütterrenten darf man nicht den Beitragszahlern aufbürden, denn für sie wurden vorher keine Beiträge erbracht", sagte Kramer der Rheinischen Post. "Das sollte aus Steuermitteln bezahlt werden, wenn überhaupt", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). "Fakt ist: Die weitere Erhöhung der Mütterrente würde jedes Jahr 7 Milliarden Euro kosten. Dieses Geld wäre besser für die Zukunftssicherung in der Bildungspolitik zu verwenden", sagte Kramer. (Rheinische Post)

BLUTTESTS - Hohe Ärztefunktionäre sind angesichts mangelhafter Kontrollen von Bluttests alarmiert. Der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, Hendrik Schulze-Koops, sagte der Süddeutschen Zeitung: "Es gibt viel Schindluder auf diesem Markt." Von manchen Testprodukten, so Schulze-Koops weiter, sei unter Fachleuten bekannt, dass sie nie funktionierten. Auch der Hormon-Experte Martin Reincke, bis Ende 2017 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, sagte: "Das ist ein sehr dunkler Bereich, der viel mehr beleuchtet werden müsste." (SZ S. 3)

