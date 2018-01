Ein Beschluss des Landgerichts Berlin bringt den Niki-Verkauf an den Luftfahrtkonzern IAG ins Wanken. Trotzdem treibt der Insolvenzverwalter den Verkauf voran und plant nun zwei Insolvenzverfahren gleichzeitig.

Die Air-Berlin-Tochter Niki kämpft trotz des schwelenden Streits über ihr Insolvenzverfahren um eine neue Heimat beim Luftfahrtkonzern IAG. Der Ferienflieger will den schon ausgehandelten Kaufvertrag über zwei parallele Insolvenzverfahren in Berlin und Wien absichern, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther erklärte. Dazu legte Niki Rechtsbeschwerde am Bundesgerichtshof gegen den überraschenden Beschluss des Landgerichts Berlin für Österreich statt Deutschland als Insolvenzort ein. Bis Ende der Woche werde zudem ein "Sekundär-Insolvenzverfahren" in Österreich beantragt, um den Vertrag mit der spanischen IAG-Billigtochter Vueling abzusichern.

Flöther zufolge herrscht Zeitdruck, da Vueling bereits zum Weiterbetrieb von Niki 16,5 Millionen Euro bereitgestellt hat. "Diese Finanzierung reicht nur für wenige Wochen." Er hatte in einem Notverkauf den Vertrag mit IAG/Vueling Ende Dezember ausgehandelt, nachdem der ursprüngliche ...

