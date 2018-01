The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BRIZ XFRA US105756BH29 BRAZIL 05/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US11102AAA97 BRIT. TELECOMM. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US46625HGY09 JPMORGAN CHASE 07/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US695257AB12 PACTIV LLC 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US87612EAS54 TARGET 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US911312AH93 UTD PARCEL SERV. 2018 BD01 BON USD N

CA AE1D XFRA US94973VBC00 ANTHEM 12/18 BD01 BON USD N

CA XFRA USC3535CAF52 FIRST QUANTUM 17/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USC3535CAG36 FIRST QUANTUM 17/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USL0179ZAC88 ALTICE LUXEMB. 5/25 REGS BD01 BON USD N

CA TEQD XFRA XS0798788716 TELENOR ASA 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA 6R7A XFRA XS0867945197 RAIN CII C LLC/CORP 12/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1014593906 RABOBK NEDERLD 14/18 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS1165983450 CIBC 2015-2018 FLR MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1166863339 DVB BANK MTN.15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1345314956 RABOBK NEDERLD 16/18 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QK57 LBBW NK STUFENZINS 13/18 BD02 BON NOK N

CA TMCG XFRA US87264AAH86 T-MOBILE USA 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828H375 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA USG04586AJ54 ARDAGH P.FIN./H.16/23REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USL0178WAG70 ALTICE FIN. 16/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USN22038AA63 CONSTELLIUM 14/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU2526DAE95 DIAMOND 1 FIN. 16/36 REGS BD02 BON USD N

CA RL48 XFRA XS0339454851 RABOBK NEDERLD 08/18 MTN BD02 BON EUR N