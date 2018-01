NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 267 Euro belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sei etwas schlechter als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Reifenhersteller und Autozulieferer über eine Änderung der Konzernstruktur nachdenke, sei positiv und könnte wertsteigernd sein./edh/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005439004

AXC0044 2018-01-10/07:31