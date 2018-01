Soul - Nach der Einigung mit Nordkorea auf Massnahmen für bessere Beziehungen hat Südkoreas Präsident Moon Jae In vor zu grossen Erwartungen gewarnt. "Wir haben einen Dialog begonnen, doch wir haben noch nicht über den Atomstreit (mit Nordkorea) geredet", sagte Moon am Mittwoch bei seiner Neujahrspressekonferenz in Seoul. "Wir sollten uns nicht zu früh freuen."

Einen Tag nach den ersten innerkoreanischen Gesprächen seit zwei Jahren bekräftigte Moon, "unter den richtigen Bedingungen" zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereit zu sein. Falls "konkrete Ergebnisse" erzielten werden könnten, würde er solch einem Treffen zustimmen.

Die beiden Koreas hatten sich am Dienstag auf ihre Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Austragung der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang und die Wiederaufnahme von Militärgesprächen über vertrauensbildende Massnahmen verständigt. Nordkorea will unter anderem eine hohe Delegation und Sportler zu den Spielen zwischen dem 9. bis zum 25. Februar entsenden.

"Keine Differenzen zwischen den USA und Südkorea"

Moon versuchte Bedenken zu zerstreuen, wonach es im Umgang mit dem Nordkorea-Konflikt zu Differenzen mit dem Verbündeten USA komme, denen Pjöngjang eine feindselige Politik vorwirft. US-Präsident Donald Trump habe "viel ...

