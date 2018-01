Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember langsamer gestiegen als erwartet. Die Inflationsrate legte im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, verglichen mit einem Anstieg von 1,7 Prozent im November, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Analysten hatten mit einem Plus von 1,9 Prozent gerechnet. Die Nahrungsmittelpreise fielen im Berichtsmonat um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem sie im November um 1,1 Prozent gesunken waren. Die Preise für Nicht-Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von 2,5 Prozent im November. Für das Gesamtjahr 2017 berichtete die Behörde eine Zunahme der Verbraucherpreise um 1,6 Prozent. Die politischen Entscheidungsträger in Peking hatten sich zum Ziel gesetzt, die Inflationsrate für das vergangene Jahr unter 3 Prozent zu halten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.750,90 -0,05% Nikkei-225 23.788,20 -0,26% Hang-Seng-Index 31.100,92 +0,29% Kospi 2.527,67 +0,69% Shanghai-Composite 3.410,30 -0,11% S&P/ASX 200 6.096,70 -0,64%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach dem fulminanten Start ins neue Jahr lassen es die Anleger an einigen ostasiatischen Märkte etwas ruhiger angehen. Hatten am Dienstag mehrere Börsen noch frische Mehrjahreshochs erreicht, geht es vielerorts nun leicht nach unten. Nicht so allerdings an den chinesischen Märkten, wo die Anleger weiter im Kaufmodus verbleiben. So erreicht der Markt in Hongkong mit dem zwölften Aufschlag in Serie ein neues Zehnjahreshoch. Gefragt sind unter anderem Finanzwerte. HSBC steigen um 1,5 Prozent auf ein Dreijahreshoch, die Aktien der großen chinesischen Festlands-Banken legen um bis zu 2 Prozent zu. Das treibt auch die Börse in Schanghai um 0,4 Prozent nach oben, das ist der achte Gewinn in Folge. Auch in Japan gehören Bankenwerte zu den Favoriten und begrenzen das Minus. Gegenwind kommt vom Devisenmarkt, wo der Dollar gegen den Yen auf 112,30 weiter nachgibt. Die kleine Eindampfung der Anleihekäufe am langen Ende durch die japanische Notenbank am Vortag wirkt weiter als Mahnung an die Aktienbullen, denn der aktuelle Aufschwung verdankt sich nicht zuletzt der lockeren Geldpolitik. Deutlich schwächer tendierte die bereits geschlossene Börse in Neuseeland, wo der Leitindex 0,8 Prozent nachgab. Auch in Sydney ging es mit minus 0,6 Prozent etwas deutlicher nach unten. Derweil setzt die Aktie des Technologiegiganten Samsung in Seoul ihre Abwärtsfahrt fort und fällt um weitere 2,5 Prozent. Am Vortag hatte der Wert noch etwas mehr abgegeben, weil die Unternehmensprognose für das vierte Quartal für lange Gesichter bei den Anlegern gesorgt hatte.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von United Continental hat am Dienstag nachbörslich mit einem Zwischenbericht der Fluggesellschaft zugelegt. Das Unternehmen rechnet für das vierte Quartal nun mit einer Marge von 6 bis 7 Prozent, nach zuvor 3 bis 5 Prozent. Auch andere Bilanzprognosen wurden revidiert, überwiegend zum Positiven. Die Aktie verteuerte sich auf Nasdaq.com bis 19.47 Uhr Ortszeit um 1,7 Prozent auf 69,65 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.385,80 0,41 102,80 2,70 S&P-500 2.751,29 0,13 3,58 2,91 Nasdaq-Comp. 7.163,58 0,09 6,19 3,77 Nasdaq-100 6.677,94 0,02 1,30 4,40 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 800 Mio 808 Mio Gewinner 1.233 1.718 Verlierer 1.733 1.240 Unverändert 110 105

Etwas fester - Die Rekordjagd ging in die sechste Runde 2018. Alle drei großen Indizes markierten neue Allzeithochs. Dabei legte die Dynamik in der zweiten Handelshälfte zu. Motor der Aufwärtsbewegung blieb der Konjunkturoptimismus. Der weltweite Wirtschaftsaufschwung sei in Breite und Stärke so seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr vorgekommen, hieß es. Der Dow wurde von Aufschlägen von 2,7 Prozent bei Boeing getrieben. Händler verwiesen dazu auf Berichten über satte Auftragsbestände aus dem Vorjahr. Diese suggerierten eine Umsatzentwicklung über der Markterwartung für 2018. Zuvor hatte Boeing einen Auslieferungsrekord für 2017 vermeldet. Seagate veröffentlichte eine Umsatzprognose über Marterwartung. Der Kurs stieg um weitere 0,8 Prozent. Intel verloren 2,5 Prozent. CEO Krzanich hatte vor bestimmten Cloud-Technologien als Belastung für die Halbleiterbranche gewarnt. Target rückten um 2,9 Prozent vor, nachdem der Discounter die Gewinnprognose erhöht hatte. T-Mobile US gewann im vierten Quartal mehr Vertragskunden, die Aktie zog um 0,8 Prozent an. Eastman Kodak katapultierten um 119,4 Prozent nach oben. Der Fotoveteran setzt auf die Blockchain-Technologie und kreiert eine eigene Kryptowährung zur Bezahlung von Fotografen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,97 0,8 1,96 76,6 5 Jahre 2,33 3,9 2,29 40,2 7 Jahre 2,46 5,7 2,40 21,3 10 Jahre 2,55 6,6 2,48 10,1 30 Jahre 2,89 7,4 2,81 -18,2

Die Notierungen der US-Renten gaben angesichts der Kursgewinne an den Aktienmärkten deutlich nach. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 7 Basispunkte auf 2,55 Prozent. Im Handel wurden geringere Wertpapierkäufe durch die Bank of Japan als weiterer Beleg gewertet, dass die Zeit der lockeren Geldpolitik langsam auslaufe. Zudem habe das Neuangebot in Europa und den USA auf die Rentenkurse gedrückt, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1927 -0,1% 1,1936 1,1945 -0,7% EUR/JPY 134,02 -0,3% 134,43 134,69 -0,9% EUR/GBP 0,8825 +0,1% 0,8815 0,8820 -0,7% GBP/USD 1,3516 -0,2% 1,3541 1,3542 -0,0% USD/JPY 112,36 -0,2% 112,62 112,75 -0,2% USD/KRW 1071,53 -0,0% 1071,96 1068,67 +0,4% USD/CNY 6,5237 -0,1% 6,5297 6,5164 +0,3% USD/CNH 6,5321 -0,0% 6,5336 6,5234 +0,3% USD/HKD 7,8227 +0,0% 7,8208 7,8224 +0,1% AUD/USD 0,7813 -0,1% 0,7822 0,7839 -0,1% NZD/USD 0,7165 +0,2% 0,7152 0,7179 +0,9%

Der Dollar neigte weiter zur Stärke - nur nicht zum Yen. ICE- und WSJ-Dollarindex kletterten um jeweils 0,2 Prozent und stiegen auf das höchste Niveau seit Ende Dezember. Der Euro fiel auf 1,1937 Dollar nach Wechselkursen knapp unter 1,1970 am Vorabend. Der Greenback profitierte weiter von Spekulationen, die Fed könnte 2018 mehr als die bislang in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen vornehmen. Ursächlich für die Aufwertung des Yen war, dass die Bank of Japan 5 Prozent weniger Anleihen zurückgekauft hatte als erwartet. Dies wurde als erstes Zeichen für eine leichte Straffung der Geldpolitik interpretiert. Der Dollar sank auf 112,60 Yen nach Kursen um 113,14 am Vorabend. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch setzt sich dieser Trend fort, der Yen zieht weiter an vor dem Hintergrund stiegender japanischer Renditen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,47 62,96 +0,8% 0,51 +5,1% Brent/ICE 69,16 68,82 +0,5% 0,34 +3,8%

Die Ölpreise stiegen auf die höchsten Stände seit Ende 2014. Zu Spekulationen, dass als Folge der Unruhen im Iran weniger Öl auf den Markt gelangen könnte, gesellten sich Spekulationen über neue US-Sanktionen gegen Teheran. Stützend wirkten ferner der heftige Wintereinbruch in großen Teilen der USA. Zudem erwarteten Marktteilnehmer den achten wöchentlichen US-Lagerabbau, wenn die Daten am Mittwoch bekannt gegeben werden. Die Regierungsbehörden hoben derweil ihre Preisprojektionen für 2018 an. WTI kletterte um 2,0 Prozent auf 62,96 Dollar, Brent um 1,5 Prozent auf 68,82 Dollar. Im asiatisch domnierten Handel am Mittwoch liegen die Preise noch etwas höher, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag laut Marktkreisen einen massiven Rückgang der wöchentlichen Erdölbestände in den USA meldete. Demnach sanken die Erdölvorräte um 11,2 Millionen Barrel. Die Benzinbestände stiegen indes um 4,3 Millionen Fass. Für die Regierungsdaten am Mittwoch rechnen Marktteilnehmer laut einer WSJ-Umfrage im Konsens mit um 2,5 Millionen Barrel niedrigeren Rohölbeständen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,69 1.313,00 -0,3% -3,31 +0,5% Silber (Spot) 16,92 16,97 -0,3% -0,05 -0,1% Platin (Spot) 959,20 967,00 -0,8% -7,80 +3,2% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,4% +0,01 -2,2%

Neue Absatzdaten des chinesischen Pkw-Branchenverbands trieben den Palladiumpreis auf ein neues Rekordhoch. Käufer wichen vermehrt auf Benziner aus, in deren Katalysatoren Palladium zum Einsatz komme, hieß es. Der Goldpreis gab unterdessen um 0,5 Prozent auf 1.314 Dollar je Feinunze nach. Das in Krisenzeiten als sicherer Hafen beliebte Edelmetall litt unter der Konjunkturzuversicht, dem festeren Dollar und nicht zuletzt unter gestiegenen Rentenrenditen. Letztere machten das zinslos gehaltene Gold weniger attraktiv.

