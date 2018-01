FRANKFURT (Dow Jones)--Die milliardenschwere Übernahme des US-Pharmaunternehmens Ignyta durch den schweizerischen Pharmakonzern Roche ist auf dem Weg. Wie die Roche Holding AG am Mittwoch mitteilte, läuft die Annahmefrist bis zum 7. Februar. Bis dahin können die Aktionäre der Ignyta Inc ihre Aktien Roche zum Preis von je 27 US-Dollar in bar andienen.

Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Dollar. Mit dem Zukauf wollen die Schweizer ihr Onkologieportfolio erweitern. Ignyta mit Sitz im kalifornischen San Diego ist darauf spezialisiert, Krebserkrankungen, die durch seltene genetische Veränderungen verursacht sind, zu untersuchen, zu identifizieren und zu behandeln.

January 10, 2018 01:37 ET (06:37 GMT)

