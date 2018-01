Zürich - Marketing ist Chefsache, heisst es. Innovation ist Chefsache. IT ebenso. Der CEO hat in allem das letzte Wort. Doch wenn Agilität für Unternehmen überlebenswichtig wird und Hierarchien immer flacher werden, darf das Konzept des allmächtigen und allwissenden CEOs in Frage gestellt werden. Leadership als Teamwork - der chinesische TechnologierieseHuawei lässt seinen CEO alle 6 Monate rotieren. Warum macht er das?

Die neuen Technologien sorgen für eine höhere Agilität und Dynamik, sowohl in Unternehmen als auch bei Individuen. In einer vernetzten Welt gewinnen sie ein Verständnis für die Welt über ihren «Tellerrand» hinaus. Dadurch ändern sich auch die Ansprüche und Anforderungen an ihr Arbeitsumfeld und somit auch an die Chefetage. Mittlerweile spüren die Geschäftsleiter zunehmend den Druck, ihren Unternehmensführungsstil zu überdenken. Aufgrund ihrer zentralen Rolle finden vor allem Führungskräfte sich in einer Umwelt wieder, welche durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (engl. «VUCA») geprägt ist. Dieses im VUCA-Modell beschriebene komplexe und auf Wissen und Teamwork beruhende Arbeitsumfeld zeichnet sich durch einen Wertewandel hin zu sinnstiftender und mitbestimmender Tätigkeit aus. Wir erleben unter diesen Rahmenbedingungen einen Paradigmenwechsel weg von der autoritären Führungspersönlichkeit hin zum Leader, der sich in ein Team integriert und Mitarbeiter motiviert.

In vielen Grossunternehmen ist das operative Geschäft auf breite Schultern in den unteren Managementebenen verteilt. Doch geht es um wegweisende Entscheidungen spitzt sich die Verantwortung auf eine einzige Person zu: den CEO. Geht diese «heroische Lichtgestalt» von Bord, stürzen häufig die Aktienkurse oder das Unternehmen erfährt unter dem nächsten «starken Mann» auch einen starken Kurswechsel.

Doch wo Unternehmen Innovation aus einem riesigen Pool an Human Knowledge schöpfen, kann auch die oberste Führung von kollektiver Weisheit profitieren. Pionier der kollektiven Führung ist der chinesische Technologiegigant Huawei, der seit 2012 das Prinzip des «Rotating CEO» lebt.

Wie funktioniert das Rotating CEO System?

Die drei «Rotating CEOs» Ping Guo, Zhijun Xu (Eric Xu), Houkun Hu (Ken Hu) teilen sich die Position des CEOs in einem sechsmonatigen ...

