US-Präsident Donald Trump wird an der diesjährigen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilnehmen. Der Präsident freue sich darauf, bei dem Forum für seine Politik zur Stärkung amerikanischer Unternehmen und Arbeiter zu werben, erklärte Trumps Sprecherin Sarah Sanders.

Beim WEF hieß es, die Teilnehmer am Weltwirtschaftsforum bekämen so Einblicke in die politischen und wirtschaftlichen ...

