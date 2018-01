Nach der Rally der vergangenen Tage wird der Dax laut Banken und Brokerhäusern am Mittwoch kaum verändert starten. An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt.

Nach der Rally der vergangenen Tage wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch kaum verändert starten. Am Dienstag hatte er dank des anhaltenden Wirtschaftswachstums 0,1 Prozent im Plus bei 13.385,59 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...