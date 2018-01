FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat United Internet von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 58 auf 61 Euro angehoben. Auf dem aktuellen Kursniveau habe die Aktie des Internetkonzerns nur noch wenig Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Martin Jungfleisch sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. United Internet sei aber nach wie vor ein sehr gut geführtes Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial in allen Segmenten, stellte er klar./edh/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

