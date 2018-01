Der DAX zeigte sich mit leicht steigender Tendenz auch am Dienstag freundlich und schloss zum Handelsende mit einem Plus von 0,13 Prozent. Nach dem schwachen Auftakt des neuen Börsenjahres legte der DAX damit nun bereits den fünften Handelstag in Folge zu. Gute Unternehmensergebnisse, niedrige Zinsen und genügend Bargeldreseven unterstützten DAX bei seinem insgesamt guten Verlauf zum Auftakt im neuen ...

