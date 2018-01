NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Continental nach Aussagen des Zulieferers über seine künftige Aufstellung in der sich im Umbruch befindenden Autoindustrie auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Aktie koste inzwischen etwas mehr als 250 Euro, gab Analystin Victoria Greer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu bedenken. Trotz ihrer positiven Einstellung zum Reifengeschäft von Conti und zu dessen Geschäftsbereichen rund ums autonome Fahren seien zu diesem Preis bereits eine Menge positiver Erwartungen eingepreist./ck/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005439004

AXC0069 2018-01-10/08:42