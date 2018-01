Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der irische Baustoffe-Hersteller, der am 1. März seine Zahlen zum vierten Quartal vorlegen werde, dürfte seine Jahresziele für 2017 erreicht haben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Risiken und Chancen erschienen bei CRH bereits im Kurs berücksichtigt, weshalb er bei seinem Anlageurteil bleibe./ck/la Datum der Analyse: 10.01.2018

ISIN: IE0001827041