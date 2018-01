Wer heute in Silber investieren oder mit dem Edelmetall spekulieren will, dem bieten sich viele Möglichkeiten. Man kann auf steigende und fallende Silberpreise beispielsweise mittels Zertifikat, Hebelzertifikat, Optionsschein oder CFD setzen. Aber auch der Weg via Aktien , ETFs oder Terminmarkt steht dem Anleger offen.

Den vollständigen Artikel lesen ...