Die Deutsche Bank hat LafargeHolcim vor der nächsten Berichtssaison auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Er rechne zur Zahlenvorlage des französisch-schweizerischen Baustoffe-Konzerns am 2. März damit, dass dieser im vierten Quartal - wie selbst prognostiziert - flächenbereinigt einen Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) berichten werde, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber die Aktualisierung der Unternehmensstrategie durch den neuen Vorstandschef./ck/la Datum der Analyse: 10.01.2018

ISIN: CH0012214059