Liebe Leser,

verglichen mit den kräftigen, dynamischen Anstiegen, die der Kurs der Commerzbank-Aktie im Herbst vollzog, wirkten die schleppenden Kursbewegungen aus dem Dezember und an den ersten Handelstagen des neuen Jahres wenig inspirierend. Die Aktie konnte zwar an den ersten vier Januartagen deutliche Zugewinne verbuchen, doch diese lösten sich am 5. Januar sogleich wieder in Luft auf.

Gewinnmitnahmen bremsten die Commerzbank-Aktie aus und führten den Kurs von knapp über 13,00 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...