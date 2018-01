Madrid - Der Wertverlust einer grossen Beteiligung macht der spanischen Bank BBVA zu schaffen. Das zweitgrösste Geldhaus des Landes muss 1,12 Milliarden Euro auf ihren Anteil am Telekomkonzern Telefónica abschreiben, wie BBVA am späten Dienstagabend in einer Pflichtmitteilung erklärte.

BBVA hält mehr als 5 Prozent am spanischen Telekomriesen Telefónica, der auch die Mehrheit am O2-Mutterkonzern ...

