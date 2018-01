Der Bitcoin, die bekannteste Kryptowährung der Welt, baut am Mittwoch seine Verkaufsberater den 4. Tag in Folge aus und so nähert sich der Kurs dem Montag Tief von 13.760 $, während der Tagesverlust -7,50 % beträgt. Die Stimmung rund um den Bitcoin bleibt weiterhin schlecht, da die Märkte sich Sorgen um die Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung machen, ...

