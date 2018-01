Zum fünften Mal in Folge wurden die 2017 Global Telecoms Awards am 2. November 2017 in London verliehen. An den Feierlichkeiten nahmen die einflussreichsten Unternehmen der Branche teil. Im Rahmen dieser renommierten Veranstaltung wurden P.I. Works und Türk Telekom mit dem "Honarable Mention Award" in der Kategorie "Managed Services Innovation of the Year" für das revolutionäre Projekt "Centralized SON Powered Managed Services" ausgezeichnet. Das Projekt beinhaltet die Planung, Verwaltung und Optimierung von Zugangsnetzwerken für Funk- und Datenübertragung.

Cengiz Dogan, Türk Telekom CTO, erklärte: "Türk Telekom hat sich das Ziel gesetzt, seinen Kunden über integrierte Kommunikationslösungen Dienste höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit zu bieten. Die Lösung "Centralized SON Powered Managed Services" von P.I. Works ist ein entscheidender Faktor für betriebliche Effizienz und bietet überlegene Benutzererfahrung dank ihres automatisierten Netzwerkbetriebs. Auf diese bedeutende Errungenschaft sind wir alle sehr stolz."

Basar Akpinar, P.I. Works Ceo, ergänzte: "Im Gegensatz zu traditionellen Managed Services nutzt P.I. Works seine uSON-Plattform mit ihrer vollständig automatisierten und zentralen SON-Funktionalität als einzige, integrierte Lösung für die Planung, Verwaltung und Optimierung von Netzwerken. In Zusammenarbeit mit unseren qualifizierten Ingenieuren und mit unserem Produkt verwaltet Türk Telekom dieses hersteller- und technologieübergreifende Netzwerk auf intelligente Weise. Wir schätzen diese Auszeichnung als Anerkennung unserer hochwertigen Arbeit, und sie spornt unsere Teams zu Höchstleistungen an."

http://www.piworks.net/Insight/News/71/turk-telekom-and-pi-works-recognized-for-excellence-at-global-telecom-awards

