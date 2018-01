Steinhoff, Steinhoff, immer wieder Steinhoff! Derzeit ist in den Finanzmedien der Steinhoff-Konzern in aller Munde. Das ist kein Wunder, denn die Aktie des internationalen Möbelhändlers und Poco-Mutter hat im Dezember 2017 nach einem Bilanz-Skandal ganze 91% an Wert verloren, das entspricht natürlich dem schwächsten Monat in der Unternehmens-Geschichte (Januar 2008: -26%; September...

Den vollständigen Artikel lesen ...