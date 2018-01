Frankfurt - Einerseits bleibt das Rekordhoch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (13.525) in greifbarer Nähe, andererseits scheint dem deutschen Leitindex etwas die Kraft verloren zu gehen, was die immer kleiner werdende Trading-Range der letzten Tage verdeutlicht, so die Analysten der Helaba.

Den vollständigen Artikel lesen ...