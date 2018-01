FMW-Redaktion

Jetzt wird es schwierig für den Dax! Die ungezwungene, feucht-fröhliche Partystimmung hat erste, aber doch sehr deutlich zu vernehmende Dissonanzen erfahren - und dem wird sich auch der Dax wohl nicht entziehen können. In Asien im Grunde das erste Mal an einem Handelstag diesen Jahres negative Vorgaben (unter druck vor allem die hoch bewerteten Tech-Aktien), die Wall Street nach zunächst erneut großer Euphorie dann jedoch mit einem eher unschönen Handelsende.

Klar: noch ist nicht wirklich etwas passiert - aber man kann geradezu "riechen", dass es jetzt viel schwieriger wird als noch in den ersten Tagen des neuen Jahres. Die Gründe sind vielfältig: zunächst die derzeitige Euphorie vor allem in den USA, die eigentlich gar nicht mehr zu überbieten ist. Dazu die massiv erhöhten Erwartungen an die US-Berichtssaison - damit ...

