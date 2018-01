Die Kurserholung von Dialog Semiconductor in den vergangenen Wochen könnte am Mittwoch unterbrochen werden. Die Abstufung von "Outperform" auf "Neutral" durch die Credit Suisse ließ die Papiere auf Tradegate leicht nachgeben im Vergleich zum Xetra-Schluss. Am Vortag waren sie noch um 3 Prozent gestiegen. Allerdings räumt das von 43 auf 29 Euro...

