FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es am Mittwoch mit den Futures am Rententerminmarkt. Der Bund-Future fällt gegen 8.35 Uhr um 9 Ticks auf 161,11 Prozent. Damit notiert er immerhin auf Tageshoch, nachdem er ein Gap zum Dienstagtief bei 161,20 gerissen hat. Das bisherige Tief am Mittwoch liegt bei 160,91 Prozent. Das Gap gilt nun als erster Widerstand. Als unterstützt gilt der Bund-Future bei 160,26 Prozent.

"Die Stimmung am Rentenmarkt hat sich vor dem Hintergrund der Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und des hohen Primärmarktangebots getrübt", heißt es bei der Helaba.

Am Mittwoch werden 10jährigen US-Papiere ausgegeben und eine neue 2028er Bundesanleihe emittiert. Portugal und Italien gehen mit neuen 2028er bis 2038er Laufzeiten via Syndikat an den Start. "Das gilt es erst einmal zu verdauen", sagt Dirk Gojny von der Essener Nationalbank.

January 10, 2018 02:41 ET (07:41 GMT)

