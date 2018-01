Der DAX verzeichnete am Dienstag den fünften Gewinntag in Folge. Zwischenzeitlich war er nur noch rund 130 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt. Am Ende des Tages reichte es dann aber nur noch für ein kleines Plus von 0,13 Prozent. Schlussstand: 13.385 Punkte. Marktidee: BilfingerAnleger von Bilfinger haben schwere Zeiten hinter sich. In den vergangenen Jahren verschreckte der Konzern die Märkte immer wieder mit Gewinnwarnungen. Das spiegelte sich auch in der Performance der Aktie wider. In den vergangenen Wochen ging es für das Papier allerdings aufwärts. Aktuell steht der Kurs an wichtigen charttechnischen Marken.