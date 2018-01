Das war den Analysten zu wenig: Geely präsentierte am Dienstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das Jahr 2017. Demnach legte der Autobauer bei den Verkäufen um 63 Prozent auf 1,2 Millionen Autos zu. "2017 war ein außergewöhnliches und denkwürdiges Jahr, in dem wir an mehreren Fronten bedeutende Fortschritte erzielt haben", kommentierte Geely-Vorstand Li Shufu. Der CEO zögerte nicht und hob die Prognose für 2018 von 1,4 Millionen auf 1,58 Millionen Autos an.

