Gold gewann 2017 weiter an Boden, rund 12% an Wert und baute seine Erfolgsserie weiter aus. Doch viele Anleger waren nicht erfreut darüber, dass es dem Edelmetall nicht gelungen ist, die Renditen der Börse zu übertreffen. Da die Kurse das Jahr mit um die 1.300 US-Dollar pro Unze abschlossen, könnten einige überrascht sein, zu erfahren, dass viele Fachleute schwächere Gewinne für Gold im Jahr 2018 erwarten als 2017. Werfen wir einen genaueren Blick auf das, was das Edelmetall im kommenden Jahr erwartet.

Wohin steuert Gold 2018?

Gold steht im Moment vor einer großen Unsicherheit. Viele der schwierigen Bedingungen, die die Analysten ...

