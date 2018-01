Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kashkari warnt erneut vor Verflachung der Zinskurve

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat erneut vor einer Verflachung der Zinskurve gewarnt. Eine solche Verringerung der Differenz zwischen kurz- und langfristigen Renditen von Staatsanleihen gilt oft als Warnsignal für die Konjunkturaussichten. Wenn die Kurve sich umkehrt - also die langfristigen unter die kurzfristigen Renditen sinken - ging das in der Vergangenheit häufig einer Rezession voran.

Frankreichs Industrieproduktion sinkt wie erwartet

Frankreichs Industrieproduktion hat sich im November wie erwartet verringert. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Den für Oktober gemeldeten Produktionsanstieg von 1,9 Prozent revidierten die Statistiker auf 1,7 Prozent.

Verbraucherpreise in China wachsen langsamer als erwartet

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember langsamer gestiegen als erwartet. Die Jahresinflationsrate legte im Dezember auf 1,8 (November: 1,7) Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde mitteilte. Analysten hatten mit einem Plus von 1,9 Prozent gerechnet.

IG-Metall-Chef droht mit deutlicher Ausweitung der Streiks

Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektrobranche am Donnerstag hat die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. "Wir haben mit den Warnstreiks begonnen und werden diese in den nächsten Tagen noch steigern", sagte der Chef der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der Passauer Neuen Presse. Sollte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bis Ende Januar nicht einlenken, gebe es eine weitere Steigerung. "Dann sehen wir, ob es Sinn macht, weiter zu verhandeln, ob es ganztägige Warnstreiks geben wird, oder gleich die Urabstimmung über Flächenstreiks", warnte Hofmann.

LBBW: Ölpreis durch steigende US-Produktion gedeckelt

Die LBBW geht nicht davon aus, dass sich der seit Dezember zu beobachtende deutliche Ölpreisanstieg auf zuletzt knapp 70-US-Dollar ungebremst fortsetzen wird. Trotz Förderbeschränkungen von OPEC und Partner-Ländern dürften die Knappheitseffekte begrenzt bleiben, denn die US-Produktion bleibt auf dem Weg zur Spitzenmarke von 10 Millionen Euro pro Tag, schreiben die Analysten in einem Kommentar. Daneben könnte auch ein noch stärkerer US-Dollar die Spekulation am Ölmarkt dämpfen.

GroKo-Verhandler zur Halbzeit zuversichtlich

Trotz kleiner Nickeligkeiten glauben Union und SPD zur Halbzeit der Sondierungen daran, bis Freitag zu einem Ergebnis zu kommen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte am Abend in Berlin, dass die Stimmung weiter gut sei zwischen den drei Parteien. "Seit Beginn der Sondierungsverhandlungen ist eine gute Grundlage des Vertrauens und der Kollegialität gesetzt worden. Daran soll es nicht scheitern", sagte der CSU-General. Der Durchbruch sei aber noch nicht erreicht. "Nix ist fix", sagte Scheuer. Der Wille zur Einigung sei aber da.

Morawiecki und Juncker loben "freundschaftliche Atmosphäre" ihres Treffens

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben ihr Treffen in Brüssel positiv bewertet. Das zweieinhalbstündige Arbeitsessen am Dienstagabend habe in "freundschaftlicher Atmosphäre" stattgefunden, teilten die beiden Politiker in einer gemeinsamen Erklärung mit. Sie hätten eine "konstruktive Diskussion" über eine breite Palette von Themen von gemeinsamem Interesse geführt, darunter die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Morawiecki und Juncker kündigten an, sie wollten sich erneut treffen, um bis Ende Februar "Fortschritte" zu machen.

Südkoreas Staatschef wirbt für atomwaffenfreie koreanische Halbinsel

Nach den ersten direkten Gesprächen von Südkorea und Nordkorea seit zwei Jahren hat der südkoreanische Staatschef Moon Jae In dafür geworben, die Kriegsgefahr durch einen Verzicht auf Atomwaffen zu bannen. Eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel sei "der Weg zum Frieden und unser Ziel", sagte Moon am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Seoul. "Wir müssen Nordkoreas Atom-Problem friedlich lösen".

USA warnen vor zu großem Entgegenkommen gegenüber Nordkorea

Die USA haben die vorsichtige Annäherung zwischen Nord- und Südkorea begrüßt, zugleich aber vor einem zu großen Entgegenkommen gegenüber Pjöngjang gewarnt. Es müsse dafür gesorgt werden, dass durch die vereinbarte Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang nicht gegen die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen gegen Nordkorea verstoßen werde, sagte am Dienstag die Sprecherin des Außenministeriums in Washington, Heather Nauert.

Trump empfängt kommende Woche Kasachstans Staatschef Nasarbajew

US-Präsident Donald Trump empfängt kommende Woche Kasachstans autoritär regierenden Staatschef Nursultan Nasarbajew im Weißen Haus in Washington. Bei dem Besuch am Dienstag kommender Woche gehe es um Fragen der regionalen Sicherheit und um die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder, teilte das Weiße Haus mit.

US-Gericht: Trump muss jungen Einwanderern weiter Schutzstatus gewähren

Ein US-Gericht hat die Aberkennung des Schutzstatus für Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, für rechtswidrig erklärt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump müsse das sogenannte Daca-Dekret (Deferred Action for Childhood Arrivals) wieder in Kraft setzen, verfügte Richter William Alsup in San Francisco am Dienstag (Ortszeit) in einer 49-seitigen Entscheidung.

US-Präsident Trump will Weltwirtschaftsforum in Davos besuchen

US-Präsident Donald Trump will Ende Januar am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos teilnehmen. "Der Präsident freut sich darauf, auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum seine Politik erläutern zu können, die amerikanische Wirtschaft, die amerikanische Industrie und die amerikanischen Arbeitnehmer zu stärken", erklärte seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht dazu, welche Vertreter der USA Trump begleiten werden.

Florida muss seine Meeresgebiete nicht für Öl- und Gasbohrungen öffnen

Florida wird von der Entscheidung der US-Regierung ausgenommen, fast alle Meeresschutzgebiete für die Öl- und Gasförderung zu öffnen. Nach Gesprächen mit Floridas Gouverneur Rick Scott nehme er den Bundesstaat gänzlich von allen Erwägungen zu neuen Öl- oder Gasplattformen aus, teilte US-Innenminister Ryan Zinke am Dienstag (Ortszeit) nach einem Treffen mit Scott in Floridas Hauptstadt Tallahassee mit. Damit berücksichtige er, dass Florida "einzigartig" sei und seine Küstengebiete wirtschaftlich stark vom Tourismus abhingen, führte Zinke aus.

Steve Bannon verlässt Internetportal "Breitbart News"

Steve Bannon, der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, verlässt das rechtsgerichtete Internetportal "Breitbart News". Dies teilte der Unternehmenschef der Webseite, Larry Solov, am Dienstag mit. Bannon war wegen ihm zugeschriebener kritischer und abfälliger Zitate über Trump und dessen Familie in einem Enthüllungsbuch zuletzt massiv unter Druck geraten.

Zuma ordnet Korruptionsermittlungen innerhalb der Staatsführung an

Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat nach langem Zögern Ermittlungen zum Vorwurf der Korruption innerhalb der Staatsspitze angeordnet. Er habe entschieden, eine Untersuchungskommission einzusetzen, teilte Zuma, der selbst wegen verschiedener Affären unter Druck steht, am Dienstag mit. Die Vorwürfe seien von solch großer Tragweite, dass sie "einer endgültigen Klärung bedürfen". Die Kommission soll vom Vize-Präsidenten des Verfassungsgerichts, Raymond Mnyamezeli Mlungisi Zondo, geleitet werden.

Starkes Beben der Stärke 7,6 vor der Küste von Honduras

Vor der Küste von Honduras hat sich ein starkes Erdbeben der Stärke 7,6 ereignet. Das Epizentrum des Bebens vom Dienstagabend (Ortszeit) lag rund 44 Kilometer östlich der Großen Schwaneninsel in zehn Kilometern Tiefe, wie die US-Erdbebenwarte (USGS) mitteilte. Die honduranische Katastrophenschutzbehörde gab eine zehnstündige Tsunami-Warnung für drei Küstengebiete aus, Präsident Juan Orlando Hernández rief die Bürger auf, Ruhe zu bewahren. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

CHINA

Erzeugerpreise Dez +4,9% (PROG: +4,8%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise Dez +0,8% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-Dez +6,3% gg Vorjahr

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +0,1% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez +1,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Dez PROG: -0,2% gg Vm, +1,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Dez unverändert gg Vm, +1,6% gg Vj

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2018 03:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.