2017 war für Mouser ein erfolgreiches Jahr, sagten Graham Maggs, Vice President of EMEA Marketing, und Mark Burr-Lonnon, Senior Vice President, EMEA, Asia and Global Service. Auf dem Mouser-Presseevent im Dezember 2017 gaben sie Ein- und Ausblicke in das Innenleben des Distributors. So bilanzierten sie zum einen das vergangene Jahr und gaben einen Ausblick auf die Pläne 2018. So setzte sich im Jahr 2017 die Entwicklung der letzten Jahre fort, nach der der zunächst auf die USA fokussierte Distributor zunehmend im EMEA-Gebiet Fuß fassen konnte.

Demnach legte die Region EMEA gegenüber dem Vorjahr um 32 % an Umsatz zu, auf dem amerikanischen Kontinent waren es 19 %. "Als wir 2007 in Europa starteten, waren wir dort noch ein Niemand", erinnert sich Mark Burr-Lonnon. Heute hat sich das Bild gewandelt. Zwar machen die Americas mit 48 % Gesamtanteil auch heute noch das Gros der erzielten Firmenumsatzes aus, jedoch stellen EMEA und der asiatisch-pazifische Raum zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ...

