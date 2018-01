München (ots) -



- Großstädte: Münchner benötigen die höchsten Kreditsummen für die kleinsten Wohnflächen - Teure Metropolen: Darlehenssummen steigen mit Einwohnerzahl - Bundesländer: angefragte Kreditsummen in Hamburg doppelt so hoch wie in Sachsen-Anhalt



Münchner benötigen für den Kauf einer Immobilie oder ein eigenes Bauvorhaben die höchsten Darlehen. 2017 haben sie über CHECK24 Baufinanzierungen in Höhe von durchschnittlich 430.000 Euro angefragt. Im Vergleich der zehn größten deutschen Städte folgt Frankfurt am Main mit 365.000 Euro auf Rang zwei. Leipzig landet mit 237.000 Euro auf Rang zehn.*



Münchner fragen zwar die höchsten Kreditsummen an. Die Immobilien, die finanziert werden sollen, haben mit 116 qm aber im Schnitt die kleinsten Wohnflächen. Zum Vergleich: In Leipzig sind es 143, in Essen sogar 157 qm. Ein Grund dafür: In München entfallen zwei Drittel der Finanzierungsanfragen auf Eigentumswohnungen, nur ein Drittel auf Häuser. In Leipzig und Essen ist es umgekehrt.



Unterm Strich benötigen Großstädter mehr Geld für eine Immobilie mit weniger Wohnfläche: Mit der Einwohnerzahl der Gemeinde steigt der Finanzierungsbedarf. Gleichzeitig nimmt der Anteil der Kreditanfragen für Eigentumswohnungen zu und die Wohnfläche entsprechend ab.



Bundesländer: Finanzierungsbedarf in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg am höchsten



Im Bundeslandvergleich liegt Hamburg vorne: Die Hansestädter benötigen mit 333.000 Euro fast doppelt so hohe Darlehen für den Kauf oder Bau einer Immobilie wie CHECK24-Kunden aus Sachsen-Anhalt (Ø 170.000 Euro). Über dem Bundesdurchschnitt von 262.000 Euro liegen außerdem die Kreditsummen in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Hessen.



Im Schnitt aller über CHECK24 angefragten Baufinanzierungen 2017 haben die Objekte eine Wohnfläche von 146 qm. Während die Immobilien in Berlin durchschnittlich 119 qm bieten, sind es im Saarland 166 qm. In der Hauptstadt ist der Anteil der Anfragen für Eigentumswohnungen mit 47 Prozent so hoch wie ein keinem anderen Bundesland. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt sind es 29 Prozent, im Saarland nur 17 Prozent und in Sachsen-Anhalt sogar nur neun Prozent.



*Datenbasis: alle 2017 über CHECK24 angefragten Baufinanzierungen. Verwendungszweck: nur Immobilienkauf und Bauvorhaben. Tabellen mit Kreditbeträgen, Wohnflächen und dem Anteil von Häusern und Eigentumswohnungen abrufbar unter http://ots.de/ZcHbQ



