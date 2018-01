LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lufthansa von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des Höhenflugs der Aktie und steigender Kerosinpreise bleibe er optimistisch gestimmt für die Aktie der größten deutschen Fluggesellschaft, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Strategische Vorteile dürften sich in Gewinne wandeln./ck/la

Datum der Analyse: 10.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008232125

AXC0086 2018-01-10/09:38