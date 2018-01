Ein einmaliger Steueraufwand dürfte das Nettoergebnis im Schlussquartal 2017 schmälern, wie das Unternehmen am Mittwoch in Kassel mitteilte. Die Steuerquote dürfte aussergewöhnlich hoch sein. Dieser Effekt wirke sich jedoch nicht auf die Liquidität aus. Ab 2018 rechnet K+S durch die neue Steuergesetzgebung in den USA aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...