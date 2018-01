DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Continental hat im vergangenen Jahr bei höheren Umsätzen deutlich mehr verdient und dabei die eigenen Ziele erreicht bzw übertroffen. 2018 soll es weiter aufwärts gehen. Der Konzern bestätigte Berichte, dass er einen Konzernumbau prüft. Es würden Szenarien durchgespielt, die Organisation flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten. Ob und welche Änderungen sich ergäben, sei aber noch völlig offen.

Der Umsatz stieg 2017 auf rund 44 Milliarden Euro. Analysten hatten 43,91 Milliarden vorhergesagt, Continetal selbst "mehr als 44 Milliarden" in Aussicht gestellt. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen stiegen die Einnahmen um 8 Prozent. Continental wuchs damit schneller als der globale Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, der im Vergleich zum Vorjahr und auf Basis vorläufiger Daten um 2 Prozent zulegte. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 10,8 Prozent. Conti wollte hier mindestens 10,5 Prozent erreichen, während Analysten knapp 11 Prozent erwartet hatten. Innovationen in den Bereichen assistiertes und automatisiertes Fahren, Vernetzung sowie Elektrifizierung hätten dem Konzern zu überdurchschnittlichem Wachstum verholfen, sagte Conti-Chef Elmar Degenhart. Der Auftragseingang der Automotive Group sei 2017 auf mehr als 39 Milliarden Euro gestiegen von 33 Milliarden. Für 2018 rechnet Continental mit einem Umsatzzuwachs auf rund 47 Milliarden Euro. Eine bereinigte EBIT-Marge von rund 10,5 Prozent soll "sicher" erreicht werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember

Im Laufe des Tages:

-DE/CropEnergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Industrieproduktion November PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm -GB 10:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -11,1 Mrd GBP zuvor: -10,8 Mrd GBP 10:30 Industrieproduktion November PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,6% gg Vj -US 14:30 Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 CH/Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2027 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.750,90 -0,05 Nikkei-225 23.788,20 -0,26 Schanghai-Comp. 3.413,09 -0,28 DAX 13.385,59 0,13 DAX-Future 13.394,50 0,15 XDAX 13.400,36 0,15 MDAX 27.125,61 0,41 TecDAX 2.686,16 0,55 EuroStoxx50 3.622,87 0,18 Stoxx50 3.253,37 0,36 Dow-Jones 25.385,80 0,41 S&P-500-Index 2.751,29 0,13 Nasdaq-Comp. 7.163,58 0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,20% -56

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start rechnen Händler am Mittwoch. Im Fokus stehe der fortgesetzte Renditeanstieg an den Anleihemärkten, nachdem die japanische Notenbank am Dienstag ein Signal für eine allmählich etwas weniger lockere Geldpolitik ausgesendet hatte. Gestützt wird dieser Trend von global weiter starken Konjunkturdaten. der Trend". Da sich damit die Zinskurve weiter versteilert, werden Bankenaktien unter den Favoriten gesehen. Leidtragende dürften zinsempfindliche Branchen wie Versorger sein. Die weiter steigenden Ölpreise und die starke Konjunktur dürften Aktien aus dem Rohstoffsektor unterstützen.

Rückblick: Gut behauptet - Die Rally ging in gebremstem Tempo weiter. Stützend wirkten die Vorgaben aus den USA, wo die Indizes mit neuen Rekordmarken in den Handel starteten, und die starken Daten zur deutschen Industrieproduktion. Zudem gab der Euro weiter nach. Stärkster Sektor waren die zyklischen Automobilwerte mit durchschnittlich 1,3 Prozent Plus. Continental stiegen um 5,4 Prozent auf ein Rekordhoch nach einer Kreise-Meldung, wonach der Konzern eine Aufspaltung plant. Der Telekom- und Kabelkonzern Altice (+10,5 Prozent) will sein US-Geschäft abspalten, an dem er bislang eine Mehrheitsbeteiligung hält. Darüber hinaus hat Altice USA einen Aktienrückkauf für 2 Milliarden Dollar genehmigt. Der Tabakkonzern British American Tobacco (+0,7 Prozent) rechnet wegen der kürzlich verabschiedeten US-Steuerreform mit einer sechsprozentigen Steigerung beim Gewinn je Aktie 2018. Als stark wurden die Zahlen des schweizerischen Bauzulieferers und Spezialchemieherstellers Sika gewertet. Der Kurs legte um 2,2 Prozent zu. In Brüssel stiegen Ablynx nach dem abgelehnten Übernahmegebot von Novo Nordisk um weitere 13,6 Prozent auf 35 Euro. Der Markt spekuliert hier auf ein höheres Gebot bzw einen möglichen Übernahmekampf. Novo Nordisk bietet bislang 28 Euro je Aktie.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Linde setzten ihren Aufschwung mit einem Plus von 2,8 Prozent fort. Henkel profitierten mit einem Plus von 1,8 Prozent laut Händlern von den Beiersdorf-Zahlen. "Bei Beiersdorf hat Tesa gut abgeschnitten", sagte ein Marktteilnehmer. Bei Henkel sei das Klebstoff-Geschäft aber wesentlich größer als bei Beiersdorf. Beiersdorf gaben um 0,2 Prozent nach. Zwar überzeugte der Umsatz, die Margen aber nicht. Auf der Verliererseite im DAX standen Adidas mit einem Abschlag um 2,1 Prozent. Eon fielen ähnlich stark. Deutsche Bank gaben um weitere 1,5 Prozent nach, der Kurs steht seit der Gewinnwarnung vom vergangenen Freitag unter Druck. Im TecDAX ging es für Nordex um gut 6 Prozent nach oben. Der Windanlagenbauer hatte neue Großaufträge gemeldet. Nach einer Gewinnwarnung brach der Kurs der Bauer AG um knapp 12 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Continental wurden nach den nachbörslich veröffentlichten ersten Zahlen für 2017 und der Bestätigung, einen Konzernumbau zu prüfen, 0,4 Prozent höher gestellt. Entsprechende Medienberichte hatten den Kurs im Xetra-Handel bereits um über 5 Prozent getrieben.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Rekordjagd ging in die sechste Runde 2018. Alle drei großen Indizes markierten neue Allzeithochs. Dabei legte die Dynamik in der zweiten Handelshälfte zu. Motor der Aufwärtsbewegung blieb der Konjunkturoptimismus. Der weltweite Wirtschaftsaufschwung sei in Breite und Stärke so seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr vorgekommen, hieß es. Der Dow wurde von Aufschlägen von 2,7 Prozent bei Boeing getrieben. Händler verwiesen dazu auf Berichten über satte Auftragsbestände aus dem Vorjahr. Diese suggerierten eine Umsatzentwicklung über der Markterwartung für 2018. Zuvor hatte Boeing einen Auslieferungsrekord für 2017 vermeldet. Intel verloren 2,5 Prozent. CEO Krzanich hatte vor bestimmten Cloud-Technologien als Belastung für die Halbleiterbranche gewarnt. Target rückten um 2,9 Prozent vor, nachdem der Discounter die Gewinnprognose erhöht hatte. T-Mobile US gewann im vierten Quartal mehr Vertragskunden, die Aktie zog um 0,8 Prozent an. Eastman Kodak katapultierten um 119,4 Prozent nach oben. Der Fotoveteran setzt auf die Blockchain-Technologie und kreiert eine eigene Kryptowährung zur Bezahlung von Fotografen.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg massiv um knapp 7 Basispunkte auf 2,55 Prozent. Im Handel wurden geringere Wertpapierkäufe durch die Bank of Japan als weiterer Beleg gewertet, dass die Zeit der lockeren Geldpolitik langsam auslaufe. Zudem habe das Neuangebot in Europa und den USA auf die Rentenkurse gedrückt, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1929 -0,1% 1,1936 1,1924 EUR/JPY 133,87 -0,4% 134,43 134,15 EUR/CHF 1,1740 +0,0% 1,1738 1,1720 GBP/EUR 1,1334 -0,0% 1,1345 1,1338 USD/JPY 112,24 -0,3% 112,62 112,53 GBP/USD 1,3520 -0,2% 1,3541 1,3518 Bitcoin BTC/USD 14.260,35 -1,5% 14.482,43 14.794,56

Der Dollar neigte weiter zur Stärke - nur nicht zum Yen. ICE- und WSJ-Dollarindex kletterten um jeweils 0,2 Prozent und stiegen auf das höchste Niveau seit Ende Dezember. Der Euro fiel auf 1,1937 Dollar nach Wechselkursen knapp unter 1,1970 am Vorabend. Der Greenback profitierte weiter von Spekulationen, die Fed könnte 2018 mehr als die bislang in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen vornehmen. Ursächlich für die Aufwertung des Yen war, dass die Bank of Japan 5 Prozent weniger Anleihen zurückgekauft hatte als erwartet. Dies wurde als erstes Zeichen für eine leichte Straffung der Geldpolitik interpretiert. Der Dollar sank auf 112,60 Yen nach Kursen um 113,14 am Vorabend. Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch setzt sich dieser Trend fort, der Yen zieht weiter an vor dem Hintergrund stiegender japanischer Renditen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,46 62,96 +0,8% 0,50 +5,0% Brent/ICE 69,16 68,82 +0,5% 0,34 +3,8%

Die Ölpreise stiegen auf die höchsten Stände seit Ende 2014. Zu Spekulationen, dass als Folge der Unruhen im Iran weniger Öl auf den Markt gelangen könnte, gesellten sich Spekulationen über neue US-Sanktionen gegen Teheran. Stützend wirkten ferner der heftige Wintereinbruch in großen Teilen der USA. Zudem erwarteten Marktteilnehmer den achten wöchentlichen US-Lagerabbau, wenn die Daten am Mittwoch bekannt gegeben werden. Die Regierungsbehörden hoben derweil ihre Preisprojektionen für 2018 an. WTI kletterte um 2,0 Prozent auf 62,96 Dollar, Brent um 1,5 Prozent auf 68,82 Dollar. Im asiatisch domnierten Handel am Mittwoch liegen die Preise noch etwas höher, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag laut Marktkreisen einen massiven Rückgang der wöchentlichen Erdölbestände in den USA meldete. Demnach sanken die Erdölvorräte um 11,2 Millionen Barrel. Die Benzinbestände stiegen indes um 4,3 Millionen Fass. Für die Regierungsdaten am Mittwoch rechnen Marktteilnehmer laut einer WSJ-Umfrage im Konsens mit um 2,5 Millionen Barrel niedrigeren Rohölbeständen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,54 1.313,00 -0,3% -3,46 +0,5% Silber (Spot) 16,90 16,97 -0,4% -0,07 -0,2% Platin (Spot) 959,65 967,00 -0,8% -7,35 +3,2% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,4% +0,01 -2,2%

Neue Absatzdaten des chinesischen Pkw-Branchenverbands trieben den Palladiumpreis auf ein neues Rekordhoch. Käufer wichen vermehrt auf Benziner aus, in deren Katalysatoren Palladium zum Einsatz komme, hieß es. Der Goldpreis gab unterdessen um 0,5 Prozent auf 1.314 Dollar je Feinunze nach. Das in Krisenzeiten als sicherer Hafen beliebte Edelmetall litt unter der Konjunkturzuversicht, dem festeren Dollar und nicht zuletzt gestiegenen Rentenrenditen. Letztere machten das zinslos gehaltene Gold weniger attraktiv.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Der britische Brexit-Minister David Davis hat die EU einem Medienbericht zufolge dafür kritisiert, sich auf einen möglichen Austritt des Landes ohne Abkommen vorzubereiten.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat erneut vor einer Verflachung der Zinskurve gewarnt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Verbraucherpreise in China sind im Dezember langsamer gestiegen als erwartet. Die Inflationsrate legte um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, verglichen mit 1,7 Prozent im November und einer Konsensschätzung von 1,9 Prozent. Im Gesamtjahr 2017 betrug der Anstieg 1,6 Prozent. Peking hatte sich zum Ziel gesetzt, die Inflationsrate unter 3 Prozent zu halten. Der Erzeugerpreisindex legte im Dezember um 4,9 Prozent zu nach 5,8 Prozent im November. Ökonomen hatten 4,8 Prozent prognostiziert.

METALLINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen der Metall- und Elektrobranche am Donnerstag hat die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. "Wir haben mit den Warnstreiks begonnen und werden diese in den nächsten Tagen noch steigern", sagte der Chef der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der Passauer Neuen Presse. Sollte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bis Ende Januar nicht einlenken, gebe es eine weitere Steigerung.

ÖLFÖRDERUNG USA

Florida wird von der Entscheidung der US-Regierung ausgenommen, fast alle Meeresschutzgebiete für die Öl- und Gasförderung zu öffnen.

BOEING

hat im vergangenen Jahr 763 Flugzeuge ausgeliefert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Der US-Flugzeugbauer erhielt im vergangenen Jahr zudem Nettoaufträge für 912 Maschinen.

