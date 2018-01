Frankfurt - Die deutsche Industrieproduktion (3,4%/5,6%) lief auch im November auf Hochtouren, so die Analysten der Helaba.Entsprechend positiv falle die Außenhandelsstatistik aus, die einen Anstieg der Exporte um 4,1 Prozent ausweise.Jetzt sollten sich die positiven Konjunkturdaten auch in den Unternehmensbilanzen niederschlagen, um so den Aufschwung an den Aktienbörsen zu untermauern. Also gehe die Party erst einmal munter weiter, Dow Jones Index und Co. würden von einem Rekord zum nächsten marschieren. Die Bondmärkte würden unter der hohen Risikobereitschaft und der Flut an Neuemissionen leiden.

