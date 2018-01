Düsseldorf - Die polnische Notenbank dürfte auf ihrer heutigen Sitzung den Leitzins unverändert bei 1,5% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe das BIP-Wachstum im 3. Quartal mit 4,9% gg. Vj. so stark zugelegt wie zuletzt 2011. Auch die Löhne würden mittlerweile deutlich anziehen und eine weitere Dynamisierung scheine mit Blick auf die Arbeitsmarktsituation wahrscheinlich. Kommentare einer Reihe von Notenbankmitgliedern würden aber bisher wenig Bereitschaft zu Leitzinserhöhungen erkennen lassen. Die Analysten würden erst 2019 mit einer Verschärfung der Geldpolitik in Polen rechnen.

