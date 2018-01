Das Jahr 2018 kann sich für den DAX bisher sehen lassen. Die vergangenen fünf Tage schloss der DAX allesamt im Plus ab. In den USA sorgt der Krypto-Hype unterdessen für eine neue, kuriose Episode. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.