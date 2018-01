Die Experten von BMI Research gehen davon aus, dass Chile und Argentinien in den nächsten Jahren die weltweite Lithium Produktion dominieren werden. Der Großteil der neuen Kapazität dürfte aber erst 2019 auf den Markt gelangen, so das Institut. Generell glaubt BMI aber an ein geringer als ursprünglich erwartetes Wachstum. So heißt es im Report: "Wir haben für Chile und Argentinien unsere Schätzungen für die Lithium-Produktion der nächsten Jahre aktualisiert und eine langsamere Projektentwicklung miteinbezogen. Hauptgrund für die leichte Abschwächung ist ein stärker als erwartetes regulatorisches Umfeld und Schwierigkeiten von Codelco - Chiles größter Kupferproduzent - einen geeigneten Partner für seine Lithium-Projekte zu finden. Während wir Chiles Lithium Produktion für 2018 leicht nach unten revidieren, bleiben wir für den Sektor generell aber positiv und erwarten, dass beide Länder (Chile und Argentinien) zusammen mit Australien die Lithium Produktion in den nächsten Jahren dominieren werden." Die Wahl des neuen Mitte-Rechts Präsidenten Sebastian Pinera in Chile sollte unterstützend wirken. Ebenso hat Corfo,...

