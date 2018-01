Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte gehen knapp behauptet in den Mittwoch. Der DAX verliert im frühen Handel 0,2 Prozent auf 13.354 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt ebenfalls um 0,2 Prozent nach. "Insgesamt deutet sich an, dass die Rally-Stimmung der Vorwoche in eine kurzfristig neutralere Stimmung mit freundlichem Grundton überführt wird", sagt Achim Matzke, Marktanalyst der Commerzbank.

Dabei geraten zunehmend die Zinsen in den Blick. In den USA ist die Rendite zehnjähriger Anleihen am Dienstag erstmals seit März des vergangenen Jahres wieder über 2,5 Prozent gestiegen. Davon profitiert der Doller, der Euro liegt mittlerweile mit 1,1952 Dollar wieder deutlich unter der Marke von 1,20 Dollar. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt mit 0,48 Prozent auf dem höchsten Stand seit Oktober.

Vom Zinsanstieg gestützt werden auf der Aktienseite die Titel der Banken. Ihr europäischer Stoxx-Sektorindex steigt um gut 0,3 Prozent. Weil die längeren Zinsen schneller steigen als die kurzen nehmen die Zinsmargen zu. Deutsche Bank ziehen um 1,7 Prozent an und Commerzbank um 1,4 Prozent, in Großbritannien ziehen HSBC um 1,5 Prozent an und Royal Bank of Scotland um 2,2 Prozent.

Vom steigenden Ölpreis profitieren die Öltitel. Ihr Index kann sich mit einem Plus von 0,1 Prozent gut behaupten. Dagegen verliert der Index der zinsreagiblen Versorgeraktien 0,5 Prozent und liegt damit gemeinsam mit den ebenfalls konjunkturunabhängigen Aktien der Konsumgüterhersteller an der Spitze der Verliererliste.

Bank of Japan sorgt für Gesprächsstoff

Die Maßnahmen der Bank of Japan am Vortag hätten verdeutlicht, dass sich die Notenbanken weltweit auf einen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik vorbereiteten, heißt es. Gestützt wird dies von exzellenten Konjunkturdaten weltweit. Sie deuten darauf, dass der globale Wirtschaftsboom von vielen Marktteilnehmern unterschätzt wurde - und damit auch der potenzielle Anstieg der Inflation.

Allerdings gibt es auch andere Stimmen: "Ob die Maßnahme der Bank of Japan, weniger am langen Ende zu kaufen, tatsächlich als Einstieg zum Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik zu werten ist und damit auf andere Rentenmärkte abstrahlt, darf zum aktuellen Zeitpunkt bezweifelt werden", sagt Dirk Gojny von der Essener Nationalbank. Er verweist stattdessen auf hohen Anleiheemissionen, die erst einmal verdaut werden müssten.

Die Commerzbank betont, dass das Inflationsziel der BoJ noch "meilenweit" entfernt sei von der aktuellen Teuerung und dass die Notenbank auch schon mehrfach betont habe, hin und wieder weniger Anleihen zu kaufen beim Einhalten ihres Renditeziels.

Im Blick stehen im Tagesverlauf die Auftragseingänge des deutschen Maschinenbauer-Verbands (VDMA) und die Industrieproduktion in Frankreich und Großbritannien, dazu mögliche Aussagen von der EZB-Sitzung.

Geteilte Meinungen zu Continental

Gewinnmitnahmen gibt es bei Continental. Mit einem Minus von 2,5 Prozent halbiert sich das kräftige Vortagesplus wieder. Es sei nicht ganz klar, welche Story sich in der Aktie am Mittwoch durchsetzen werde, hieß es vorböslich. "Mit der Auspaltungsfantasie könnte es weiter hoch gehen, mit den Zahlen könnte man aber auch Gewinne mitnehmen", sagte ein Analyst. De Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die Marge und der Ausblick auf ihre Entwicklung 2018 habe grob im erwarteten Rahmen gelegen.

Zu den von Continental bestätigten Spekulationen, Optionen über eine Aufspaltung zu prüfen, heißt es bei den Analysten von Evercore ISI: Im günstigen Fall würde eine Aufspaltung wohl dazu führen, dass die Reifensparte höher bewertet würde, allerdings hätten Investoren dies nun bereits in den Aktienkurs eingepreist.

Lufthansa ziehen um 1,3 Prozent an. Die Credit Suisse hat die Aktie auf die Kaufliste genommen. Im TecDAX setzen Nordex ihren Aufschwung mit einem Plus von 4,5 Prozent fort, hier soll sich Warburg Research positiv geäußert haben. Nordex hatte am Vortag große Neuaufträge gemeldet. Dialog Semiconductor leiden dagegen mit einem Minus von 2,6 Prozent unter einer Abstufung durch die Credit Suisse.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.623,24 0,01 0,37 3,40 Stoxx-50 3.254,05 0,02 0,68 2,40 DAX 13.369,89 -0,12 -15,70 3,50 MDAX 27.044,93 -0,30 -80,68 3,22 TecDAX 2.666,40 -0,74 -19,76 5,43 SDAX 12.336,31 -0,37 -45,32 3,78 FTSE 7.743,31 0,16 12,29 n.def. CAC 5.523,94 0,00 0,00 3,98 Bund-Future 161,18 -0,02 -0,37 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.385,80 0,41 102,80 2,70 S&P-500 2.751,29 0,13 3,58 2,91 Nasdaq-Comp. 7.163,58 0,09 6,19 3,77 Nasdaq-100 6.677,94 0,02 1,30 4,40 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,54 62,96 +0,9% 0,58 +5,2% Brent/ICE 69,17 68,82 +0,5% 0,35 +3,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.314,37 1.313,00 +0,1% +1,37 +0,9% Silber (Spot) 17,02 16,97 +0,3% +0,05 +0,5% Platin (Spot) 962,80 967,00 -0,4% -4,20 +3,6% Kupfer-Future 3,22 3,20 +0,5% +0,02 -2,1%

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2018 03:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.