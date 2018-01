Düsseldorf - Die 10-jährige Rendite von US-Staatsanleihen ist gestern das erste Mal seit März letzten Jahres deutlich über 2,5% angezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zuletzt seien Aufwärtsbewegungen in diesem Bereich gescheitert. Damit bestehe kurzfristig die Gefahr weiter steigender Renditen, was auch den deutschen Rentenmarkt belasten dürfte. Auf 10-jährige Bundesanleihen warte die nächste größere Hürde bei 0,52%.

