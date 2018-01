Wien - Anheuser-Busch trat gestern mit einer EUR denominierten Dreifachtranche an den Primärmarkt (A: EUR 1,5 Mrd., 6,25J, FRN, 3MEuribor+30 BP; B: EUR 2 Mrd., 9J, MS+43 BP; C: EUR 750 Mio., 17J, MS+75 BP), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Enel habe EUR 1,25 Mrd. mit Fälligkeit im September 2026 bei MS+47 BP gepreist. Orange habe EUR 1 Mrd. mit Laufzeit bis 2030 bei MS+37 BP emittieren können.

