An den großen Börsen der Welt, vor allem in den USA und in Deutschland, herrscht der längste Bullenmarkt seit 50 Jahren, schreibt die Fondsgesellschaft Allianz Invest in einem Marktbericht. Die Luft für neue Rekorde werde aber dünner. Als Risiko gelten neben der Politik der Notenbanken politische Entwicklungen. Europäische Firmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...