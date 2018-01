Liebe Leser,

seit nunmehr drei Monaten befindet sich die BYD-Aktie in einer Konsolidierung, die in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Dieser verläuft ausgehend vom im Oktober erreichten Hoch in Form einer dreiteiligen ABC-Korrektur. Letztere konnte eine Zeit lang durchaus als typisch identifiziert werden. Das hätte den Käufern durchaus die Gelegenheit geboten, wieder anzugreifen und das Heft des Handelns in die eigenen Hände zu nehmen.

Diese Gelegenheit wurde jedoch ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...