Nachdem die Öl-Preise 2014 abschmierten, mussten die Schwergewichte der Ölindustrie die Gürtel enger schnallen. Nun hat sich die Branche wieder berappelt. Die Konzerne hoffen auf ein fulminantes Comeback.

Der Absturz der Ölpreise hat Ölmultis wie ExxonMobil oder Chevron in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Die texanischen Branchenriesen legten zwischenzeitlich die schwächsten Bilanzen seit der Jahrtausendwende vor und strichen ihre Ausgaben massiv zusammen, um dem Abschwung etwas entgegenzusetzen. Inzwischen haben sich die Ölpreise aber ganz gut erholt. 2018 dürfen sich die Konzerne Hoffnung auf ein fulminantes Comeback machen.

"Der WTI-Preis wird auf über 80 Dollar steigen", prognostiziert Byron Wien, Vizechef der Vermögensverwaltung bei der New Yorker Investmentfirma Blackstone. WTI steht für West Texas Intermediate, die Referenzsorte für US-Rohöl, an dem die Geschäfte von Unternehmen wie Exxon und Chevron hängen. Wiens Vorhersage für 2018 ist zwar recht optimistisch, aber auch nicht so weit hergeholt. Zuletzt kostete das Barrel (159 Liter) WTI schon wieder deutlich mehr als 60 Dollar und damit so viel wie seit rund drei Jahren nicht mehr.

"Der Preis wird wegen des anhaltenden Wachstums der Weltwirtschaft und unerwartet hoher Nachfrage aus Entwicklungsländern weiter steigen", sagt Wien. Als weitere Gründe ...

