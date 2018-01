Die beiden großen Unabhängigkeitsparteien in Katalonien haben sich auf die Bildung einer Koalition geeinigt. Carles Puigdemont steht vor der Rückkehr. Nun hängt aber alles von einer kleinen linksradikalen Partei ab.

In der spanischen Konfliktregion Katalonien haben sich die beiden großen Unabhängigkeitsparteien nach Medienberichten auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt. Diese soll von dem im Oktober abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont geführt werden. Das hätten Puigdemont und die Chefin der linksnationalistischen Partei ERC, Marta Rovira, am Dienstagabend in der belgischen Hauptstadt Brüssel beschlossen, ...

