Hohe Temperaturen setzen LED-Leuchten besonders zu. Als Halbleiterbauelemente haben LEDs verschiedene temperaturabhängige Parameter wie Flussspannung, Wellenlänge und Lichtausbeute. Unter Hitze leidet nicht nur die Lebensdauer der Leuchtdioden selbst als vielmehr die der integrierten Steuerungselektronik. Weil es sich bei den LED-Chips und der Vorschaltelektronik um thermosensible Komponenten handelt, spielt das Temperaturmanagement beim Leuchtendesign eine wichtige Rolle. Hochwertige LED-Leuchten verkraften heute problemlos Temperaturen bis +?60?°C. Kritisch wird es jedoch bei Werten von +?70?°C und mehr.

Für den Großteil an Verlustleistung innerhalb der Leuchte zeichnen die LEDs verantwortlich. Entscheidend ist dabei die Temperaturentwicklung am p-n-Übergang der verwendeten Chips: die sogenannte Sperrschichttemperatur oder Tjunction (Tj). Da während der Lichterzeugung ca. 60?…?70?% der Energie in Wärme umgewandelt werden, kann sich der Chip im laufenden Betrieb schnell auf Temperaturen von über +?100?°C aufheizen, was auf längere Sicht die Lebensdauer und Lichtausbeute der Leuchte massiv beeinträchtigt.

Laut Faustregel führt bereits ein Temperaturanstieg, der das zulässige Maximum um 10°C überschreitet, zur Halbierung der Lebensdauer. Hinzu kommt, dass die LED-Technik den Bau immer kleinerer und kompakterer Leuchten begünstigt, wodurch sich der thermische Pfad der Elektronik und der LED zur Umgebung verkürzt.

Einfluss der Umgebungstemperatur

Je nach Einsatzort sind LED-Leuchten eventuell erheblichen Temperaturen ausgesetzt - etwa im Geräte- und Anlagenbau sowie im Maschinenbau, wo sie beispielsweise in der Nähe von Generatoren installiert werden. Solche Leuchten müssen besonders hitzebeständig konstruiert sein und Betriebstemperaturen von mehr als +?70?°C standhalten.

Aber auch extreme geografische Bedingungen, wie sie z.?B. bei verfahrenstechnischen Anlagen in den Wüstenregionen des nahen und mittleren ...

