10.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Kommunalkredit (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) bietet ihre Online-Veranlagungsplattform für Privatkunden Kommunalkredit Invest nun auch in Deutschland an. Deutschland ist das zweite Land, in dem Kommunalkredit Invest angeboten wird. Bereits im Herbst 2017 hat die Kommunalkredit die Veranlagungsplattform in Österreich auf den Markt gebracht. In den ersten drei Monaten bis Ende 2017 konnte Kommunalkredit Invest mehr als EUR 100 Mio. an Einlagen erzielen und lag damit deutlich über den...

