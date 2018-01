Die Privatbank hatte 2013 eine Beteiligung von 19,9% an Kairos erworben und den Anteil im Jahr 2016 auf 80% ausgebaut. Für die restlichen 20% werden nun 96 Mio EUR fällig, teilte Julius Bär am Dienstagabend mit. Eigentlich wollten die Zürcher die Julius Bär gar nie ganz kaufen. Nachdem die Julius Bär den Anteil an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...