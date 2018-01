Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch nach den am Vortag erreichten Höchstständen eine Verschnaufpause ein. Am Dienstag kletterte der Leitindex SMI erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 9'600 Punkten und auch der breite SPI knackte die Marke von 11'000 Stellen zum ersten Mal. Beide Indizes fallen nun aber wieder hinter die erwähnten Marken zurück. Neue Rekorde wurden am Vorabend auch an der Wall Street erreicht, wobei sich die wichtigsten US-Indizes nach Europaschluss kaum mehr vom Fleck bewegten und so den europäischen Märkten keine klare Richtung vorgeben.

Nach dem fulminanten Start ins Börsenjahr 2018 liessen es die Anleger zur Wochenmitte etwas ruhiger angehen, meint ein Händler. Dem Markt fehlten die nötigen Impulse für einen weiteren Anstieg. Nicht nur die Aktien, sondern auch das Öl hat sich zuletzt verteuert. Der Preis für die Sorte Brent stieg seit Anfang Dezember um rund 10% und rückt nun auf die Marke von 70 USD je Barrel zu. Die Treiber dafür seien Sorgen um den Exporteur Iran, der kalte Winter in Amerika, solide Konjunkturdaten sowie ein leichter Rückgang bei US-Bohranlagen bemerkbar. Mit Interesse warten die Anleger nun auf den US-Ölbericht am Nachmittag.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,40% tiefer bei 9'573,55 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,45% auf 1'556,34 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,40% auf 10'982,96 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...