Das kalifornische Unternehmen hat zudem mit der Installation von Photovoltaik-Dächern auf Häusern, die nicht Tesla Mitarbeitern gehören. Tesla will die Produktion für Solarzellen und Solarmodule in der Fabrik auf ein Gigawatt hochfahren.Das lang erwartete Produkt, mit dem Tesla den Markt für Photovoltaik-Dachanlagen revolutionieren will, ist nun verfügbar. Tesla habe mit der Herstellung seiner Solarziegel vergangenen Monat in der Gigawattfabrik in Buffalo im Bundesstaat New York begonnen, heißt es in einer E-Mail des kalifornischen Unternehmens. Für seine Solarziegel setzt Tesla nach eigenen Angaben ...

